Affluenza definitiva: a Giovinazzo ha votato il 55,59%

A Giovinazzo, alle, in base ai dati definitivi diffusi dal portale del, si è recato a votare ildegli aventi diritto per le elezioni regionali e ildegli elettori per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.Le misure anti Covid-19 non hanno complicato affatto l'accesso ai seggi. I dati, infatti, dicono che si è recato alle urne ildegli aventi diritto per le elezioni regionali, l'in più rispetto alle ultime consultazioni (). E anche a Giovinazzo, come negli altri comuni, l'affluenza è molto più alta oggi rispetto alle scorse consultazioni del 2015: allora votò solo il​ contro ildi oggi.I seggi hanno chiuso regolarmente. Chiuse le urne, alle ore 15.00, il primo passaggio previsto darà lo spoglio delle schede del referendum. A ruota, conclusa questa prima operazione, inizierà lo spoglio delle elezioni regionali.