Affluenza: a Giovinazzo alle ore 19.00 ha votato il 46,45%

A Giovinazzo, alle ore 19.00, in base ai dati definitivi comunicati dall'Ufficio Elettorale dello stesso Comune, si è recato a votare ildegli aventi diritto per la elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I seggi rimarranno aperti soltanto questa domenica, sino alle ore 23.00.Alle amministrative del 2017, sempre alle ore 19.00, si recò alle urne ildegli aventi diritto. Ha invece votato il​ per i cinque referendum abrogativi sulla giustizia. Questi ultimi, però, devono superare la prova del quorum (il 50% degli elettori) per essere validi, ma i dati parlano di un flop dell'affluenza.Per votare, infine, è necessario munirsi di un documento d'identità e della tessera elettorale, recandosi alle urne, quando, chiusi i seggi, sarà effettuato l'ultimo rilevamento. Per lo spoglio si parte dai quesiti per poi passare, dalle ore 14.00 di domani, alle schede per le comunali.