Adele Porzia presenta a Giovinazzo il libro "Ricordi di viaggio"

Sarà presentato questa sera, venerdì 25 luglio, a Giovinazzo, il librodi Adele Porzia. L'evento letterario è promosso dallain collaborazione con la sede bitontina, di cui l'autrice è socia.Dialogherà con lei Mariella Pastoressa, vicepresidente Fidapa Bitonto. Sono previsti inoltre gli interventi di Elisabetta Grande Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud, Marina Corazziari, Presidente Fidapa BPW Italy Sez. Bari, Grazia Maria Ventafridda, Presidente Fidapa BPW Italy Sez. Bitonto, Maria Fidelia Bavaro, Presidente Fidapa BPW Italy Sez. Giovinazzo, Michele Sollecito, Sindaco del Comune di Giovinazzo, Vincenza Serrone Assessora alle P.O. del Comune di GiovinazzoIl libro vuol essere una sorta di memoriale atipico di viaggio, a metà tra l'autobiografia e il diario di bordo, basato sui ricordi di alcuni viaggi . Si descrivono le persone incontrate, le città visitate, lasciando che la mente vaghi tra i tanti ricordi, senza evitare le disavventure vissute.Così l'autriceparla del suo libro: «Racconto i libri che ho letto, le librerie che ho visitato, perfino i musei, scegliendo ogni volta un tono leggero. Anche i momenti più tristi sono raccontati con leggerezza. E la leggerezza, ce l'ha insegnato Calvino, è un concetto ben lontano dalla superficialità».La serata sarà l'occasione per vivere alcune sensazioni nel mondo della poesia, arte, musica e moda.Nata a Bitonto nel 1994, Adele Porzia ha frequentato il liceo classico sempre a Bitonto. Ha capito di voler fare la scrittrice all'età di 17 anni. Laureata in Lettere Classiche, Filologia Classica e Scienze dello Spettacolo, è diventata Giornalista Pubblicista nel 2020 ed è stata ammessa al Master in Critica Giornalistica presso l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, concludendo il suo percorso nel 2023. Ha lavorato come insegnante di Lettere presso la Casa Circondariale di Ivrea, e ha vissuto a Torino e a Roma. Attualmente è vicedirettrice presso Primopiano.info di Bitonto e scrive per Classicult.it e Nerdream.it. È in pubblicazione presso Pav Edizioni il suo testo teatrale, dal titolo: Non è la fine del mondo, e presso Ctl Editore il suo libro Ricordi di viaggio. Adesso scrive essenzialmente testi teatrali, e ha portato in scena la sua riscrittura dell'Antigone, insieme a suo fratello Emanuele, suo fidato collaboratore e regista.