Accesso al mare a Levante, PVA incalza ancora il sindaco Sollecito

«Sono passati 10 giorni da quando abbiamo pubblicamente denunciato l'occupazione del solarium del braccio del "Porto Vecchio" e l'impossibilità di transitarvi e di fare anche un semplice tuffo in mare. In questi 10 giorni, a una segnalazione così circostanziata sollecitata anche dai cittadini, il Sindaco Sollecito ha risposto con un irrispettoso silenzio! Un silenzio che è un vero e proprio schiaffo istituzionale a tutti i cittadini, i bagnanti e i turisti, che in questi giorni stanno protestando per l'ennesimo "scippo" di una spiaggia pubblica».Ne è convintache continua a chiedere lumi sulle autorizzazioni concesse dall'ente comunale. Una lotta su temi sui quali il movimento di opposizione non intente mollare. Sulle pagine social è apparso un rendering su come PVA intenda la riqualificazione del luogo. Ed anzi rilancia con tre ulteriori quesiti al sindaco:«Per questo motivo abbiamo deciso di protocollare una interrogazione a risposta scritta chiedendo: 1. I bagnanti possono stendere gli asciugamani e prendere il sole sul solarium del braccio? 2. I bagnanti possono tuffarsi dal solarium? 3. I bagnanti possono attraversare il solarium per raggiungere gli scogli in fondo al braccio? Attendiamo che il Sindaco prenda coraggio e risponda».La palla resta quindi nel campo degli amministratori. Intanto gli imprenditori interessati, che in alcun modo vogliono entrare nel dibattito politico, ci hanno comunicato che nelle scorse giornate vi sono state verifiche da parte degli organi preposti e le autorizzazioni confermerebbero la regolarità del loro comportamento. Non vi sarebbero, al momento, illeciti registrati.