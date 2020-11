Acceso in piazza Vittorio Emanuele II il grande albero di Natale

Giovinazzo ha già il suo grande albero di Natale in piazza.La Giunta comunale ha patrocinato e accolto favorevolmente la proposta di una grossa azienda che gestisce i marchi vari marchi del settore alimentare, di posizionare e allestire un grande albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II.L'albero, realizzato interamente in Italia, contribuirà a riscaldare l'atmosfera delle festività natalizieIl Gruppo industriale del settore alimentare ha dunque scelto Giovinazzo con altre sei città in cui é presente come marchio.«Una scelta che ci lusinga e che mi porta a ringraziare questo importante gruppo tra i leader della distribuzione alimentare - dichiara il sindaco,-. Quello che si avvicina non sarà un Natale come tutti gli altri, purtroppo. Non abbiamo né la spensieratezza né la serenità, abbiamo i cuori pesanti. E penso che ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento sia di vedere un po' di luce, in senso reale e metaforico. Ecco, vorrei che questo grande albero instillasse nel cuore di ognuno di noi quella serenità di cui abbiamo un disperato bisogno e irradiasse quel calore che ci sta mancando in questi mesi tribolati. La luce come speranza, questo sarà il senso di questo regalo che ci viene fatto».