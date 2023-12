Arrivato l'Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II

È stato installato nella mattinata di martedì 5 dicembre il grande albero di Natale stilizzato in piazza Vittorio Emanuele II. Quest'anno la novità è rappresentata dalla grande scritta Giovinazzo, che poi sarà illuminata nel giorno dell'accensione dell'Albero, venerdì 8 dicembre, quando nella centralissima agorà giovinazzese ci saranno anche il sindaco Michele Sollecito e la Giunta comunale.L'installazione è stata realizzata da I Monelli coordinati da Cesare Mongelli per conto del Gruppo Megamark.Il via ai festeggiamenti natalizi in una città che sta lentamente vestendosi a festa partiranno dunque nel giorno in cui si festeggia la Solennità dell'Immacolata. L'accensione dell'albero sarà accompagnata dalla della street band e dall'inaugurazione della consolidata mostra di presepi artistici dell'AIAP.Luminarie caratterizzeranno quindi le principali via di accesso alla città, la grande piazza, il centro storico e, da quest'anno, anche la Villa Comunale "G. Palombella".Giovinazzo è pronta a farsi bella ed a vivere il periodo più bello dell'inverno, che si concluderà domenica 21 gennaio con l'accensione dei tradizionali Falò di Sant'Antonio Abate.