Giovinazzo in festa perultima solennità prima dei festeggiamenti agostani per Maria SS di Corsignano.Questa sera, 2 agosto, Solennità di Santa Maria degli Angeli, alle 19.00 avrà luogo la recita del Santo Rosario nella Concattedrale di Santa Maria Assunta. Poi, alle 19.30, don Andrea Azzollini celebrerà la santa messa vespertina all'interno della quale avverrà il rinnovo della promessa di confratelli e consorelle, uno dei momenti certamente più suggestivi.Al termine della celebrazione eucaristica,per le vie del borgo antico, con rientro nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli prevista intorno alle 21.30.I festeggiamenti si completeranno dal 3 al 6 agosto, intersecandosi con la celebrazione della Trasfigurazione di Nostro Signore. Dal 3 al 6 agosto, infatti, i fedeli parteciperanno al Triduo nella chiesetta del Padre Eterno.Domenica 6 agosto, oltre alla messa nella pieve rurale in agro di Giovinazzo, per chi non potesse raggiungerla, sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, alle 19.30, ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 20.00 la santa messa, animata dalla Confraternita di Santa Maria degli Angeli.