A Giovinazzo superati i mille contagiati

Non si arresta il contagio da Sars CoV2 a Giovinazzo.Questa mattina, 2 aprile, il Sindacoha comunicato che gli attualmente positivi a Giovinazzocol dato aggiornato dalla Prefettura di Bari al 30 marzo. Vi erano tuttavia stati altri due picchi non comunicati nelle giornate del 28 e del 29, rispettivamente con 164 e 163 persone alle prese col virus sul territorio comunale.Da inizio pandemia sono staticontagiatisi, per l'esattezza. Eppure le norme anti-Covid sono chiare anche per ciò che attiene i rapporti in famiglia, ma nonostante tutto continuano a svilupparsi veri e proprio piccoli focolai tra parenti.Sarebbero invecei giovinazzesi che si sono lasciati la malattia alle spalle.Pericoloso innalzamento del numeri dei casi, dunque, in tutta la Puglia ed anche nella cittadina adriatica, con la necessità di prestare moltissima attenzione durante le festività pasquali.Intanto Depalma ha voluto via social ringraziare Coldiretti (foto sotto), nella persona del dott. Vincenzo Ruggeri, «per l'ultima cospicua donazione ricevuta di generi alimentari che - ha aggiunto - provvederemo quanto prima a distribuire a chi è in difficoltà grazie all'intervento del SerMolfetta».