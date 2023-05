A Giovinazzo partiti i lavori del piano "StradaperStrada"

Sono partiti nelle scorse ore i lavori del programma regionale, che dovrebbe riportare sicurezza e decoro sulle arterie cittadine, più volte oggetto di nostri report anche di recente per le pessime condizioni seguite ad interventi per sottoservizi.Sono dunque iniziate le opere di scarifica e successivo consolidamento della base stradale di via degli Artieri, nella maglia urbana D1.1, e poi seguiranno gli interventi su via Agostino Gioia, via Devenuto, via Madre Teresa di Calcutta e via Sasso.«Provvederemo al più presto - ha quindi spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - a sistemare le buche già segnalate oltre a programmare i nuovi asfalti rurali e cittadini».