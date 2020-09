A casa di Capitano Ultimo nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

5 foto In visita a Capitano Ultimo

Nel ricordo del Generale, a 32 anni dalla sua barbara uccisione voluta da Cosa Nostra.Il Sindaco di Giovinazzo,ed il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, hanno fatto visita ieri, 3 settembre, alla casa famiglia nei dintorni di Roma voluta daeroe nazionale della lotta sul campo al crimine organizzato, spesso dimenticato dai media mainstream.A lui Giovinazzo aveva concesso la cittadinanza onoraria il, in una mattinata in cui le scuole avevano potuto apprezzarne verve dialettica e statura morale. Ieri Capitano Ultimo ha riabbracciato i due rappresentanti della comunità giovinazzese che gli hanno regalato un crest col simbolo della città.Un incontro denso di emozioni, in una giornata speciale: «Abbiamo sentito il dovere - ha dettoal rientro dal Lazio - di essere al fianco del nostro concittadino onorario, che a sua volta ci onora della sua che è vera fratellanza e non solo un'amicizia. Siamo certi - ha continuato Depalma a cui ha fatto eco Arbore - di aver interpretato il sentimento della stragrande maggioranza dei giovinazzesi che hanno grande riconoscenza verso chi ha dato lustro alla nostra nazione».