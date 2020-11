24.000 positivi in Puglia. A Giovinazzo sono 106

Il totale dei positivi da inizio pandemia

Positivi e ricoverati

I dati relativi alle ultime 24 ore

16 decessi in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati in Puglia 649236 test, dai quali sono emersi complessivamente 33533 casi di positività (il 5.16% del campione totale).13373 Area Metropolitana di Bari (Giovinazzo 159)7920 Provincia di Foggia3612 Provincia Bat3647 Provincia di Taranto2478 Provincia di Lecce2251 Provincia di Brindisi249 relativi a residenti fuori regione3 provincia di residenza non nota168 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 369 posti di questo tipo (compresa la terapia semi-intensiva) disponibili negli ospedali pugliesi, per una capienza pari al 45.52%.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 orehanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:584 Area Metropolitana di Bari (5 a Giovinazzo)524 Provincia di Foggia262 Provincia di Taranto179 Provincia Bat122 Provincia di Lecce62 Provincia di Brindisi9 residenti fuori regione1 caso provincia di residenza non nota dei giorni scorsi è stato riclassificato.Sono stati purtroppo registrati 16 decessi nelle ultime ore: 5 nel foggiano, 5 nella Bat, 4 nel barese, due nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito aA Giovinazzo ci sono attualmente 106 casi di positività al virus. In moltissimi casi si tratta di sintomi lievi e di persone che si stanno curando in isolamento domiciliare.