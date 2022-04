1° maggio con 23° su Giovinazzo

DOMENICA 1° MAGGIO

Ventilazione di Schiavo al mattino su Giovinazzo, con cielo sereno e termometro già sui 20° nella primissima parte di giornata.1° maggio caratterizzato anche da mare poco mosso o quasi calmo, ideale per passeggiate lungo il litorale. Massime sui 23° in ulteriore rialzo rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio incalzerà un leggero vento di Levante, che tuttavia non dovrebbe risultare fastidioso per quanti si proietteranno sulla nostra costa anche dai comuni viciniori.A sera transito di qualche nube, 14° e 75% di umidità. Valori minimi della notte sugli 11°. Tempo buono fino a giovedì, quando su Giovinazzo potrebbero esserci anche 25°, un primo vero assaggio d'estate.SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 19:49LUNA - Leva: 6:10, Cala: 20:38 - Luna crescente