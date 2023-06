Sporcizia ed inciviltà in via Fossato

è a tempo al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale che sta lanciando una gara per il nuovo parcheggio, un'opera che dovrebbe cambiare la viabilità della zona, soprattutto in estate.Ma lo spettacolo a cui devono assistere i residenti da tempo è davvero disgustoso. Tantissimi gli escrementi canini (e non) che costellano quella zona di Giovinazzo, mentre nei fine settimana la situazione sembra peggiorare con rifiuti abbandonati ovunque.«A volte - racconta una residente - troviamo nelle pattumelle esposte a sera altri rifiuti, dopo che alcuni avventori di esercizi commerciali ci lasciano "ricordini". Consumano e gettano nei nostri mastelli».Intanto i ristoratori della zona chiedono maggiori tutele, visti gli investimenti fatti, mentre altri abitanti non sopportano più gli schiamazzi notturni. Una situazione tra sporcizia, inciviltà, incuria.Via Fossato e le strade limitrofe meritano una maggiore attenzione, ma al senso di civiltà non basta appellarsi. Bisogna sanzionare, sempre che si abbia la voglia di farlo oltre le 22.00.