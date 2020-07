Scempio nel sottovia in contrada Pietre Rosse

Bustoni contenente indifferenziato e materiali di ogni tipo sono ricomparsi innell'agro tra Giovinazzo ed il quartiere barese di Santo Spirito. Il luogo del "misfatto" è un, un piccolo tunnel percorso quotidianamente da agricoltori e già finito sotto i riflettori della nostra testata ad agosto del 2018.In quella occasione l'Assessore al Decoro Urbano,in collaborazione con il Sindacoaveva dato seguito alla nostra segnalazione facendo rimuovere i tantissimi rifiuti. Ma la scorsa settimana, dopo mesi di tregua, in una sola giornata sono ricomparsi sacchi neri di plastica contenenti di tutto, dall'indifferenziato agli scarti edili. Si spera non vi sia altro materiale pericoloso.- hanno tuonato gli agricoltori che hanno scattato le foto che vedete prima che ci recassimo sul posto -.hanno concluso.Il fenomeno dei rifiuti (e dei roghi tossici) nell'agro giovinazzese e dei comuni limitrofi è un problema non rimandabile e su cui si era già impegnato l'Assessore alla Polizia Locale,, a novembre 2019, con una task force che aveva eseguito una dettagliata mappatura delle zone in cui erano stati scaricati rifiuti.Il Comune ha quindi installato fototrappole nell'agro, ma non sappiamo se quella operazione, annunciata anche dal primo cittadino, abbia dato i frutti sperati. Di certo c'è che ancora oggio presunti tali continuano ad operare indisturbati scaricando materiale spesso inquinante o utilizzandolo come combustibile per roghi che risultano inevitabilmente tossici.Non si può più far finta di niente. È tempo di azioni non più amministrative, ma penali. La quantità di sacchi abbandonati nel sottovia non ammettono remore di sorta: è reato ambientale.