Rifiuti in via Bisanzio Lupis, i residenti: «La musica non cambia mai»

è una delle arterie principali della parte sud di Giovinazzo. E da troppo tempo è meta di sporcaccioni che abbandonano sacchetti di indifferenziato accanto ai portarifiuti.Una pratica assai diffusa in città anche in altre zone, come in via Sindolfi, nei pressi del cavalcaferrovia, in piazza Garibaldi, vicino la scuola "San Giovanni Bosco", in via XX Settembre al rione Immacolata, ed in via Papa Giovanni XXIII, solo per citare i casi di cui ci siamo occupati e che sono stati reiterati.I residenti di via Bisanzio Lupis però chiedono "giustizia" e sperano che vengano individuati i responsabili: «Facciamo la differenziata correttamente - sbottano -, non abbiamo una TARI all'altezza dei nostri sforzi, eppure c'è chi continua a fare il suo comodo impunito», è il commento quasi unanime raccolto dalla nostra redazione.Resta però l'interrogativo di fondo: se si tratta di persone che non abitano in quella zona del rione San Giuseppe, perché vengono abbandonati i sacchetti spesso davanti agli stessi portarifiuti? E perché (abbiamo verificato) questi fatti non avvengono quasi mai nei fine settimana, quando il flusso di persone che giungono dai paesi viciniori è più marcato?Le risposte speriamo le diano Polizia Locale e autorità cittadine competenti.