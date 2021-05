Suppellettili, arredi, divani, parti di armadi.Questo l'indecoroso spettacolo a cui hanno dovuto assistere nostri lettori innell'agro giovinazzese, non troppo lontano dal centro abitato. Una situazione a dir poco indecorosa, che è stata segnalata allada parte dei proprietari del fondo agricolo su cui erano stati scaricati gli scarti di un probabile trasloco. Il fatto sarebbe avvenuto agli inizi di maggio.Un'ennesimo schiaffo al nostro agro che, secondo il racconto fornitoci, non avrebbe però dato seguito ad alcuna sanzione. Ai proprietari del fondo rurale sarebbe stato anche detto che il materiale non era stato scaricato sulla strada e non impediva la circolazione rurale e che quindi la pulizia dello stesso era a carico loro.Non è la prima segnalazione in tal senso e pertanto chiediamo al Comune ed al personale del Corpo di via Cappuccini di intervenire con maggiore forza per reprimere quelli che sono a tutti gli effetti reati ambientali.