Rifiuti abbandonati in strade e piazze: non se ne può più

Come spesso accade per i nostri report, siete voi lettori a segnalare quanto accade quotidianamente in vari angoli della città, lontano dai riflettori della politica locale.I due casi che vi proponiamo oggi sono emblematici dell'inciviltà costante che alberga in tanti giovinazzesi ed in chi ci viene a far visita, perché nel tempo ci siamo convinti che non siano pochi.Primo caso: ripetutamente in, al quartiere San Giuseppe, proprio il luogo dove a sera si ritrovano tanti genitori coi loro bimbi per permettere a questi ultimi di giocare assieme. Ed in quel luogo spesso viene abbandonato rifiuto indifferenziato, addirittura zaini, valige e spesso bottiglie in vetro e plastica. La convinzione degli imbecilli di turno è che un portarifiuti possa essere utilizzato in questo modo.Secondo caso:uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, è spesso meta di visitatori poco "attenti" all'igiene urbana ed al pubblico decoro. Ma in questo caso, quello di buste di indifferenziato abbandonate nel primo tratto salendo da piazzale Leichardt, siamo quasi certi si tratti di residenti "distratti" e un po' sporcaccioni. Perché il fatto è ripetuto nel tempo, anche in inverno. Controlli della Polizia Locale sarebbero importanti da questo punto di vista: ci proviamo?Nelle foto sopra questa parte di articolo i dettagli.