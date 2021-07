Primi atti d'inciviltà in piazzetta Stallone. Depalo: «Difendiamola dai vandali»

Se ne fregano. Semplicemente se ne fregano.Dei soldi spesi, delle osservazioni dei residenti, del tanto lavoro delle maestranze, dell'idea degli amministratori di rendere quel luogo migliore. Se ne fregano, come se ne fregano altri in altre zone della città.Le foto che vi proponiamo sono state scattate venerdì scorso, 9 luglio, a 24 ore dalla inaugurazione della rinnovatae della velostazione che in quell'area è ospitata. Bottiglie di birra e cartacce abbandonate sulle belle nuove panchine, che presto saranno dotate di prese per la ricarica di cellulari. Questo è il risultato di un bivacco senza regole, come quelli che insozzano il molo di sottovento, i lungomari, il centro storico ed altri quartieri di una cittadina bella, ma spesso maltrattata.Sull'argomento è intervenuto l'Assessore ai Lavori Pubblici e Decoro Urbano,che più di tutti ha creduto in quel progetto con il sindaco Tommaso Depalma: «Vorrei solo dire a questa gente di vergognarsi. Si tratta di un'opera di tutti i giovinazzesi, anche di chi non l'ha amata all'inizio. Difendiamola dai vandali. Questo resterà a loro. Faccio quindi un appello alla gente del quartiere - ha evidenziato - affinché siano loro stessi i primi vigili e tutori di un bene comune. Noi faremo di tutto per aumentare la vigilanza, ma ci vuole senso civico e spirito di comunità che tuteli sino in fondo ciò che è di tutti».