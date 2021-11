Attenti lettori ci hanno segnalato il costante sconcertante spettacolo nei pressi di un portarifiuti all'angolo tra, trafficata arteria parallela a via Molfetta, eQuei cestini sono lì per accogliere rifiuti di piccola entità, non di certo per ospitare rifiuto indifferenziato di utenze domestiche. Eppure c'è chi li ha scambiati per punti di raccolta, adagiando accanto o infilandoci dentro costantemente (quasi tutti i giorni) un sacchetto.Lo spettacolo a cui molti residenti devono assistere è sconcertante, perché talvolta si tratta di spazzatura maleodorante abbandonata in una zona tutto sommato centrale e che è stata già oggetto di segnalazioni per la presenza di ratti.Noi, come sempre, giriamo le informazioni del caso agli amministratori affinché si attivino al fine di individuare i responsabili. Non più tardi di qualche giorno fa, il sindacoaveva ribadito la sua "dichiarazione di guerra" senza quartiere agli sporcaccioni. L'auspicio è che anche in questo caso venga individuato chi, con deliberata e strafottente costanza, viola le regole del vivere civile.