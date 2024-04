Escrementi sui mastelli: ennesima vergogna in via Marconi

Ha dell'incredibile la segnalazione di una lettrice che ci arriva daI suoi mastelli (in foto)(difficile dire se canini o umani) che poi hanno sporcato anche la parete dello stabile. Il fatto è accaduto alcune sere fa e la solerte cittadina ha avvisato dapprima gli operatori dell'Impregico, che con professionalità si sono adoperati per la pulizia del mastello e dell'intera zona, e poi ha contattato il comando di Polizia Locale di via Cappuccini.I Vigili Urbani hanno quindi indicato all'utente le modalità per richiedere eventualmente nuovi mastelli. La nostra lettrice ha quindi contattato via mail il sindaco Michele Sollecito per segnalare l'accaduto.Ancora inciviltà, becera, gratuita, perché quegli escrementi sono arrivati lì per mano umana. Una vergogna assoluta. Speriamo che le telecamere in zono possano eventualmente aiutare la Polizia Locale ad individuare il responsabile.