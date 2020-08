Escrementi canini raccolti...e lasciati appesi ad un palo o per terra

Quante volte abbiamo scritto, cercando di intercettare le vostre lamentale sugli escrementi canini per strada? Quante volte abbiamo chiesto civiltà e quindi che i padroni dei nostri amici a quattro zampe portassero via quanto prodotto dalla digestione dei cani?Tante, lo sappiamo. Ma questa volta siamo oltre l'immaginazione.La segnalazione ci arriva dall', al principiare del quartiere Immacolata. In questo caso gli escrementi sono stati raccolti regolarmente,E così questa segnalatrice ci ha scritto che è un vero peccato che gli animali debbano subire lo stigma, quando sono gli umani a mettersi fuori dalla società civile con determinati comportamenti.Bustine piene di escrementi appesi ai pali. Questa è davvero nuova. Ci vuole, lo ammettiamo, fantasia. Una diabolica fantasia.Agli amministratori il compito, se vi sono telecamere in zona, di cercare di individuare gli autori, a tutti gli altri invece va una preghiera: facciamo tutti insieme e tutto il possibile per rendere Giovinazzo un posto più decoroso in cui vivere. Basta davvero poco.