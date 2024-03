Cicloamatore non usa pista ciclabile: lo sfogo dell'assessore Arbore

La foto ha fatto il giro della rete e lo sfogo dell'assessore alla Polizia Locale,pure.con grande pericolo per lui, senza utilizzare la ciclovia presente alla sua destra e su cui il Comune di Giovinazzo ha investito negli anni decine di migliaia di euro (ci scusiamo per la qualità della foto pervenutaci in redazione).Un comportamento affatto isolato che si ripete di tanto in tanto e che l'assessore Arbore ha voluto stigmatizzare: «Ecco una prova provata di stupidità e inciviltà che capita spesso e volentieri... Con una pista ciclabile enorme accanto che si fa? Si va in scia...per essere più veloci e in pericolo...boh. Ciclisti su dai, sono stati fatti investimenti enormi per queste ciclabili: e che diamine utilizziamole! Mobilità sostenibile ed educazione vanno di pari passo - ha poi precisato raggiunto da noi telefonicamente -. Non possiamo e non dobbiamo arrenderci al malcostume, al disprezzo delle regole. Poi sono certo che noi amministratori possiamo e dobbiamo fare meglio. Ad esempio nelle prossime settimane, quando l'erba esterna alla pista crescerà, saremo pronti ad intervenire come facciamo da anni. Ma percorrere in bici quell'arteria sulla sede stradale destinata alle auto è contro il Codice della Strada e si rischiano sanzioni. Prego quindi tutti di utilizzare la ciclovia e godersi il paesaggio che in questo periodo inizia ad essere davvero gradevole».Ricordiamo che se un cicloamatore non rispetta la segnaletica e non percorre una pista ciclabile ad egli destinata dove possibile è sanzionabile con multe secondo l'articolo 182, commi 9 e 10 del Codice della Strada, con contravvenzioni dall'importo variabile.Rispettare il Codice nel caso di specie vuol dire anche non rischiare la vita. Basta un attimo di distrazione e le conseguenze possono essere serissime.