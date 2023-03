Cassa amplificatrice abbandonata nei pressi della Villa Comunale

Le norme per un corretto smaltimento dei rifiuti sono ampiamente e frequentemente violate a Giovinazzo, è fatto noto anche agli amministratori. Ciò che però di tanto in tanto ci stupisce è l'indifferenza che talvolta fa da cornice ad alcuni deliberati atti di inciviltà.Prendiamo il caso di ieri, venerdì 10 marzo, nei pressi della Villa Comunale, appena sotto il contenitore degli abiti usati, all'incrocio tra piazza Garibaldi e via Daconto. Qualcuno ha pensato bene di abbandonare una cassa amplificatrice, probabilmente di qualche pc o di uno stereo. Abbandonata senza che nessuno battesse ciglio, probabilmente in pieno giorno, poiché al primissimo mattino, durante il servizio di pulizia e spazzamento strade non c'era.Davanti a fatti come questo, sicuramente meno impattanti di altri ma certamente ugualmente sgradevoli, che cosa si può fare? Ci sono armi per difendersi, a parte la sanzione postuma? Cosa possiamo fare per prevenirli, dopo che si sono resi noti numeri di telefono e modalità per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)?Esiste un Centro Comunale di Raccolta ad hoc e diverse possibilità per evitare tutto questo, ma se si va nelle campagne, il paesaggio è sovente desolante. E da qualche tempo, come nel caso di specie, fatti incresciosi, di portata differente, si stanno verificando in pieno centro urbano. Sanzionare è importante, ma c'è sconforto sul come poterli prevenire.