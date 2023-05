Archetto limitatore "parcheggiato" accanto ad un palo in piazza Garibaldi

Un archetto utilizzato per delimitare l'area pedonale di piazza Garibaldi ed utilizzato anche per fini pubblicitari è stato abbandonato sin da venerdì 19 maggio accanto ad un palo della segnaletica stradale verticale.Una soluzione bizzarra, considerando anche che è stato poi agganciato con un sottilissimo fil di ferro al palo, con pericolo di caduta magari addosso ad un bimbo o sui piedi di qualche passante.«Non si tratta di una nostra operazione. Il Comune non agisce con tanta superficialità», ha precisato laconico l'assessore Gaetano Depalo, che ha comunque preso in carico la nostra segnalazione .La base dell'archetto è vistosamente ammalorata dalla ruggine e si ipotizza possa essere caduto, magari urtato dalle tante auto che prendono la delimitazione di quell'area pedonale come un parcheggio. Ipotesi, non fatti.I fatti sono che è rimasto lì, pericolosamente, per oltre 2 giorni.