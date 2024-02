Urinatoio canino in piazza Garibaldi: residenti esasperati

La Polizia Locale di Giovinazzo da mesi sta operando un giro di vite sulle deiezioni canine in vari luoghi della città.è uno di quelli, ma il malcostume è duro a morire.Oggi segnaliamo le tante lamentele dei residenti giunteci in redazione per lo slalom che bisogna effettuare non solo tra deiezioni, ma anche e soprattutto in prossimità di lunghe scie di urina, che ormai hanno intaccato il perimetro della villa comunale, pali della segnaletica e finanche le basi dei lampioni della pubblica illuminazione.«Va avanti così da anni - ci ha detto un residente - e continua ancora. Siamo esausti, l'olezzo in estate diventa nauseabondo sotto il sole. Squadre di operai arrivano al mattino presto, ma tanto a sera siamo punto e a capo».«Mi chiedo - suggerisce una donna - se non sia possibile utilizzare le telecamere in zona. Lo chiedo all'assessore Alfonso Arbore ed al comandante Bovino: provino a chiudere il cerchio e a sanzionare queste persone. I loro cani non sono il problema, il problema è la loro inciviltà».Repetita iuvant: gli amministratori la prendano come una missione. L'immagine di Giovinazzo ne esce danneggiata. Poi ci occuperemo della nuova inquietante proliferazione di rifiuti gettati ovunque, tra strade di campagna e complanari.