Sembra infinita la sfida tra furbetti della spazzatura ed Amministrazione comunale giovinazzese in via Papa Giovanni XXIII, alla periferia sud della città, dove da settimanenei pressi di un portarifiuti.Dapprima le scritte con invito al Sindacoa raccoglierli, poi ancora abbandoni di indifferenziato che i residenti ci confermano essere una costante. Si tratta per lo più di indifferenziato di provenienza domestica e le deduzioni del caso sono due: o si tratta di anziani che non riescono da soli a differenziare, oppure è un comportamento deliberato che tuttavia non sembrerebbe appartenere soltanto a qualcuno.Sta di fatto che le ennesime foto che pubblichiamo testimoniano lo stato dei luoghi di lunedì 8 marzo e documentano tanta ignoranza a pochi passi dai locali ASL Bari dove procede la vaccinazione di over 80 contro il Covid.Al Comune ed alla Polizia Locale la richiesta dei tanti residenti perbene di far piena luca, una volta per tutta, su questi reiterati episodi.