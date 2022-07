2 foto Unity Euro Cup 2022: Giovinazzo presente con Giuseppe Casadibari

Terzo posto per la squadra italiana, impegnata nella, la prima manifestazione a carattere internazionale dedicata ai rifugiati e promossa da. A guidare l'undici azzurro, il tecnico federaleche ha così portato in alto anche i colori biancoverdi dell'La, che da anni, con il progetto, l'attività sviluppata dal, in collaborazione con ill'Anci, la Fondazione Cittalia, la rete SAI, e con il supporto di Eni e Puma, è impegnata sul tema calcio-integrazione, ha aderito alla manifestazione con una propria delegazione che ha avuto come ambassador, dirigente sportivo ed ex centrocampista italiano, ora presidente delIlnasce dall'unione del gruppo giunto dall'Afghanistan, ospitato a Firenze dopo il loro arrivo da Herat, e dal proprio allenatore del Bastan FC di Herat, e dalla formazione del centro, vincitrice dell'edizione 2021 del progetto. Il centro di accoglienza di Carmiano partecipa dal 2017 al torneo: nel 2019 sono arrivati secondi, nel 2020, a causa di casi di Covid-19, non hanno potuto prendere parte alle finali, infine nel 2021 si sono classificati primi.Quest'anno la formazione di Carmiano, reduce dalla vittoria dell'ultimoe scesa in campo per la manifestazione europea di Nyon dedicata ai rifugiati, è stata diretta dal tecnico federalee da mister