Soddisfazione per Cassano e Caporusso alla finale nazionale Gold

Ottime prestazioni quelle delle due rappresentanti Iris,, che ieri hanno disputato presso il Palazzetto dello Sport di Cervia la finale nazionale del campionato individuale Gold Allieve.Entrambe le ginnaste Iris, accompagnate dai tecnici, hanno ben figurato in questo importante appuntamento, entrando nella top 15 per la categoria Allieve 4 (nate nel 2011).La capurseseconclude, infatti, la sua gara ai piedi del podio, portando a casa un ottimo quarto posto con un totale di, somma dei quattro esercizi con cerchio, palla, clavette e nastro, mentre la sua compagna di squadra, la barlettana, si piazza quattordicesima con un punteggio totale diUn punteggio dato dalla somma dei tre esercizi con cerchio, clavette e nastro, non avendo centrato la finale con la palla, riservata alle prime 8 ginnaste classificate.