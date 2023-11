6 foto Settebello Academy Giovinazzo sul prato verde del De Pergola

Un trionfo. L', che quest'anno sembra aver in mano gli strumenti per colpire, cala un settebello che annichilisce ile lo piega all'esordio interno sul prato verde del nuovo De Pergola. Finisce, con la doppietta die le reti diNella seconda giornata del girone barese del campionato di Terza Categoria, sotto gli occhi di uno sparuto gruppo di tifosi, fra cori, bandiere e fumogeni, l'undici di mistersi presenta sul nuovo tappeto erboso giovinazzese su di giri dopo il successo in rimonta a Palese: il vantaggio biancoverde - il primo storico gol sul sintetico - arriva al 15' dai piedi di, 1-0. Il raddoppio, al 28', porta la firma di, mentre al 43' arriva pure il tris di. Al 45' è 3-0.La ripresa non ha modificato lo spartito, anzi l'ha inasprito. Al rientro dagli spogliatoi,, al 54', cala il poker (4-0), mentresegna la sua personale doppietta al 63': dopo poco più di un'ora di gioco il risultato è di 5-0. Gli ospiti gravinesi, in pratica si sono liquefatti qui, incapaci di abbozzare una seppur minima reazione, mentre la squadra di casa ha banchettato, facendo partecipare al festival del gol anche(6-0 al 68') e, autore del definitivo 7-0 al 74'.Il fischio finale, ovviamente, fa partire la festa in campo e sugli spalti, con il club, che attraverso il patron, ci tiene a ringraziare «l'intera amministrazione, dal sindacoal consigliere, per il prezioso supporto». Prossimo impegno domenica 26 novembre alle ore 14.30 sul campo del