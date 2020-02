Serie C, Iris distante dal podio nella prima prova

Si chiude con un decimo posto la prima prova del campionato di Serie C, Zona Tecnica 5, per ladi scena in pedana a Carbonara domenica, 9 febbraio.Al Pala Carbonara il team guidato daha vistoeseguire gli esercizi con fune (11.500) e clavette (12.700),al cerchio () ealla palla () e nastro () per un punteggio complessivo diVittoria per la Doria Gym (75.400), davanti a Juvenilia seconda (63.750); terzo gradino del podio per Colibrì (63.250) che in squadra vedeva schierata, in prestito dall'Iris. Iris che dovrà provare a fare meglio, a partire dalla seconda prova, prevista per il 22 e 23 febbraio ad Eboli.Settimane in cui si proverà in palestra a lavorare per limare quanto non ha funzionato in quel di Carbonara.