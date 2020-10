Serie A1: l'Iris si prepara per il ritorno alle gare

Dopo otto mesi dalle ultime gare ufficiali, il campionato nazionale di ginnastica ritmica riprende ufficialmente sabato 10 e domenica 11 ottobre con la tappa prevista al Pala BancoDesio valida per la 3^ prova di serie A1, A2 e B.L'evento in terra lombarda, organizzato dalla Ginnastica San Giorgio '79, vedrà protagonista anche laIl club pugliese porterà il tecnicoa schierare in pedana Irene Carbonara (2005), Giorgia Cuomo (2007), Maria Dellaquila (2005) e Michela Sallustio (2007). Dopo mesi di lontananza dalle competizioni ufficiali, riprendere confidenza con la gara non sarà affatto facile. Iris che punta ad un buon piazzamento per conseguire la salvezza nella massima categoria.Una bella notizia giunge dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dalla San Giorgio '79 che hanno garantito la diretta della giornata di gare, chiusa al pubblico per la pandemia. Si parte sabato 10 ottobre alle ore 15.00 con la ripresa della serie A2, mentre alle ore 19.00 sarà il turno dell'A1. La finale di serie B verrà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 10.00.. L'A2 verrà trasmessa sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d'Italia. La gara di serie B, invece, sarà in diretta sul profilo Instagram della San Giorgio '79.