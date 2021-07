Regata dei Gonfaloni e Trofeo dell'Adriatico a Giovinazzo: il programma

Torna la grande voga a 10 remi a Giovinazzo.Domenica 1° agosto, l'Aorganizza lache coinciderà con l'unica tappa delgare che saranno comprese nel 3° meeting nazionale del C.S.I. .C'è grande attesa per il ritorno di questa manifestazione in Cala Porto, dopo che nelle passate edizioni (sino al 2019) erano state migliaia le persone che si erano assiepate, soprattutto in fascia serale, nello specchio d'acqua antistante il vecchio Torrione aragonese.Numerose le marinerie che prenderanno parte a questa edizione, anch'essa nel formato inevitabilmente condizionata dall'emergenza sanitaria ancora in corso. Il lotto ufficiale sarà reso noto nelle prossime settimane, con la famiglia Cervone all'opera per definite gli ultimi particolari, mentre è già stato reso noto il programma dell'intera manifestazione che riportiamo di seguito:ore 08,30 - Santa Messaore 09,30 - Alzabandiera a cura dell'A.N.M.I di Giovinazzoore 10,00 - Inizio gareore 13,00 - Pausa pranzoore 16,00 - Ripresa gare e relative finali