Presentata l'Academy Giovinazzo: disputerà la Terza Categoria

È stata presentata domenica sera, in sala San Felice, l'che anche questa stagione parteciperà al campionato provinciale di Terza Categoria. Il presidente, infatti, nonostante le difficoltà dovute alla ristrutturazione del, ha deciso di andare avanti stimolato da giocatori e tifosi.I biancoverdi, infatti, non disputeranno le partite casalinghe a Giovinazzo - il campo comunale è off-limits per lavori -, anche se il sindaco, il suo vicee l'assessoresi sono impegnati a riconsegnare la struttura in tempi rapidi. La società, intanto, da quest'anno annovera nei propri ranghi il dsche, raccogliendo l'eredità di, porterà la sua conoscenza nel settore imprenditoriale anche in quello calcistico.La prima squadra quest'anno sarà allenata dall'allenatore, è convinto che il salto di categoria sia possibile: gli addetti ai lavori, fra l'altro, già si sono complimentati per le prime amichevoli. Il fiore all'occhiello della società sarà ancora una volta la presenza della scuola calcio portiericon il direttore tecnicoche ha rimarcato gli investimenti della società: ogni anno forma più di 20 portieri con sedute loro dedicate a livello basico e avanzato.Il capitano, infine, si è detto molto emozionato e non vede l'ora di guidare i propri compagni di squadra, un mix di atleti giovani e di veterani, in questo toneo, l'ennesimo a difesa dei colori biancoverdi. Lontano da casa, ma col supporto dei tifosi che, anche ieri, si sono stretti attorno ai propri beniamini.