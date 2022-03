Poker al Pellegrino: l'Emmebi Futsal si conferma al quarto posto

Torna in campo l'e lo fa con una vittoria - l'undicesima stagionale - contro il Pellegrino Altamura, dopo il rinvio del match contro il Cus Foggia per l'acquazzone che ha reso impraticabile l'erbetta in Capitanata. Al PalaPansini finiscecon i giovinazzesi che festeggiano il primo gol di Depalma.Nel diciottesimo turno del girone A di serie C2, mister Debiase ritrova Depalma e De Palma. Solito inizio in pressione alta dei locali che cominciano a collezionare occasioni da gol. La traversa colpita da Ignomiriello è il preludio al gol diabile a difendere il pallone e con uno scavetto a beffare il portiere per l'1-0.raddoppia infilando il portiere tra le gambe (2-0) mentrecon un bolide dei suoi su palla inattiva segna il 3-0 con cui si chiude il primo tempo.Gli altamurani non pervenuti nella prima frazione, cercano la reazione d'orgoglio ma gli attacchi si infrangono sul muro eretto da De Liso e Marzella. L'Emmebi cerca la gestione della palla con ottimi movimenti in fase di non possesso, mandando in tilt il Pellegrino che con un autogol porta il risultato sul 4-0. La partita ha pochi spunti fino al triplice fischio se non fosse per il gol della bandiera degli ospiti con un fendente mancino da fuori area per il risultato conclusivo diVittoria mai in discussioni per i ragazzi del presidente, ma importante per rimanere in posizione play-off. Sabato 19 marzo, con inizio fissato alle ore 16.00. trasferta a San Severo contro l', cenerentola del raggruppamento. Una curiosità: entrambe le squadre non hanno ancora ottenuto un pareggio.