Pioggia di medaglie per l’Iris al Torneo Gold Italia

Spedizione positiva quella dell'Iris, che ha schierato ben 11 ginnaste nella prima prova regionale del, tenutasi domenica 4 febbraio presso il Pala Olimpia di Galatina.Tra le Allieve 2, la biscegliesesale sul terzo gradino del podio, conquistando il bronzo con il punteggio di. Oro per, nella categoria Junior 1, che conclude la gara con il punteggio di, accompagnata sul podio dalla compagnache si mette al collo il bronzo con il punteggio diSestaconsi impone tra le Junior 3, vincendo l'oro con il totale di, seguita dalla compagna, che conporta a casa l'argento.Chiude la giornata un podio completamente made in Iris nella categoria Senior, in cui la giovinazzese, classe 2005,, porta a casa l'oro con il totale di, seguita dalla compagna di squadraargento con un buon, chiude il podio, con il punteggio totale di, a seguiresi piazzano rispettivamente quarta e quinta.