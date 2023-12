Per le ginnaste Iris soddisfazioni ad Ancona e Roma

Tante le soddisfazioni portate a casa dalle ginnasteimpegnate nello scorso weekend ad Ancona e a Roma, rispettivamente nella fase nazionale del secondo campionato d'Insieme Gold e nelSabato 16 dicembre, in terra marchigiana, la squadra Open, composta da, ha eseguito un buon esercizio alle cinque palle, piazzandosi undicesima su 38 squadre partecipanti e provenienti da tutta Italia, con un punteggio totale di. Mentre, all'Accademia Bruno Grandi di Roma, a rompere il ghiaccio è stata la più piccola del gruppo,, che ha partecipato alla Baby Cup con una doppia esibizione a corpo libero e palla.Domenica 17 dicembre, invece, è stata la volta delle ginnaste Silver e Gold, che si sono alternate sulla pedana del, conquistando diversi podi. Tra le Allieve 1, Sofia Marcotrigiano ha conquistato due ori, uno a corpo libero, a pari merito con la sua compagna di squadra, e uno alla palla, Nicole Brancale ha portato a casa un argento al corpo libero e un bronzo alla palla,si è piazzata quinta in entrambe le specialità.Buoni risultati anche per le Allieve 2, grazie ai due ori di(corpo libero e palla), al doppio argento di, al bronzo dialla palla e al quarto posto diin entrambi gli attrezzi. Ottimi piazzamenti per le Allieve 3, oro al corpo libero e bronzo alla palla, e, argento al corpo libero.Incetta di medaglie nella categoria Junior, in cui(J2) ha messo al collo due medaglie d'oro (palla e clavette),ha vinto un argento (cerchio),(J3) ha portato a casa un oro al cerchio e un argento al nastro e(J1) ha concluso quarta alla palla e quinta alle clavette.Chiudono il fine settimana le ginnaste del settore Gold: la Senior, che ha terminato la sua gara ai piedi del podio, e le due Allieve 4, che hanno conquistato rispettivamente un oro e un argento nella classifica generale della competizione, data dalla somma dei loro esercizi.