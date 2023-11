Oro per la squadra Open nella prova regionale di Taviano

Powered by

Ottimo esordio per la Squadra Open nella prova regionale del secondo campionato d'Insieme Gold, svoltasi lo scorso 25 novembre presso il Tensostatico di Parco Ricchiello a Taviano.Laschiera, che portano a termine una buona esecuzione dell'esercizio con le cinque palle, totalizzando il punteggio die conquistando così un'oro alla prima uscita stagionale di squadra.Le ginnaste, accompagnate in gara dal tecnico, prenderanno parte alla fase nazionale prevista per il 16 e 17 dicembre ad Ancona.