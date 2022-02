Netium Giovinazzo sugli scudi ai Campionati regionali master

Sabato 12 e domenica 13 febbraio si sono svolti a Canosa, nella provincia Bat, i Campionati regionali pugliesi nuoto master.Grandi risultati per gli atleti della, guidati dal mister Vito Nacci, con due nuotatori che sono saliti sul gradino più alto del podio.Si tratta di, nella categoria M45, che ha vinto la sua finale con il tempo 22'25" e diche ha fissato il cronometro sui 21'33" nell'atto conclusivo della categoria M55.Risultati di prestigio che confermano, una volta di più, la Netium Giovinazzo tra le principali società di nuoto a livello regionale. Tanti i riconoscimenti arrivati per il sodalizio giovinazzese negli ultimi anni sia a livello individuale, sia di squadra.«Il nuoto master - ricordano dalla Netium - è rivolto a tutti gli appassionati che, superati i 24 anni di età, hanno intenzioni di cimentarsi in campionati nazionali e regionali organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto. Il regolamento per il nuoto in vasca è praticamente il medesimo del nuoto agonistico. Tutti possono praticarlo ed ambire alla vittoria», è il messaggio che arriva a quanti amano questo sport.Va infine precisato che i nuotatori e le nuotatrici master gareggiano divisi per categorie basate sull'età, che comprendono fasce di 5 anni ciascuna: si inizia con la M25 (dai 25 ai 29 anni), poi ci sono la M30 (dai 30 ai 34 anni), la M35 (dai 35 ai 39 anni) e così via, fino a gare che interessano anche ultraottantenni. Il nuoto è davvero uno sport per tutti ed a Giovinazzo c'è una realtà che si sta facendo onore a livello regionale.