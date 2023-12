Nasce la Polisportiva Juvenatium

È stata registrata nei giorni scorsi all'Agenzia delle Entrate una nuova società sportiva giovinazzese. Si tratta dellache sarà ufficialmente presentata alla stampa questo pomeriggio, 4 dicembre, alle ore 18.00 a Villa Spada, all'interno del Parco Scianatico.Dal neonato direttivo trapela entusiasmo per una nuova avventura che vuol mantenere in vita alcune discipline definite "minori", ma che hanno una grande tradizione a Giovinazzo quali le bocce ed anche il tennis tavolo.Il luogo della presentazione, d'altronde, non è casuale. Al Parco Scianatico diverse generazioni si sono sfidate sul campo di bocce e tante persone hanno familiarizzato. Lasi prefigge come primissimo obiettivo di non disperdere quel patrimonio umano.