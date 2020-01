La Volley Ball suona la nona sinfonia: battuta anche la Nelly

La squadra di Bruni continua a vincere (3-1), legittimando per l'ennesima volta il primato in D

La nona sinfonia biancoverde travolge anche la. Ildel vecchio Palasport nella prima partita del 2020 vale la nona vittoria in nove partite, il primo posto nel girone A del campionato di serie D e la paura delle altre.Nel nono turno d'andata, il primo set è dominato dallache supera le avversarie col punteggio di. Il secondo parziale fila via punto a punto. Ma le padrone di casa alle fine vincono, portandosi sul. La squadra ospite, poi, accorcia le distanze e prova a rimontare, vincendoil terzo set. Le giovinazzesi, però, chiudono il match nel quarto set, tornando a primeggiare con unche chiude i conti sulA due giornate dal giro di boa, la squadra diretta dal tecnicoè in cima alla classifica con(che ha una gara da recuperare), ben 11 sulla coppia composta dalla Polisportiva Dinamo Molfetta (con una partita in meno) e dalla Lavinia Group Trani, e può seriamente ambire al. Il bilancio è sicuramente positivo e può riservare importanti soddisfazioni nei prossimi mesi.Nel prossimo turno, intanto, in programma sabato 18 gennaio, le ragazze del presidentesaranno impegnate fuori casa, sul rettangolo dell'. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.00.