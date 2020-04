La decisione dell'UCI: Giro d'Italia in ottobre dopo i mondiali

Le prime conferme sono arrivate nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, come riportato dalla stessatra gli organizzatori della rassegna rosa: ildopo i Campionati del Mondo, che si svolgeranno a Trento. Con ogni probabilità tra la corsa rosaLa decisione è stata presa dall'UCI, l'che ha quindi fissato una nuova ripartenza della stagione agonistica a fine luglio, con le date dei campionati nazionali (quello italiano sarà in Veneto) che verosimilmente saranno quelle del 15 e 16 agosto.Il Tour de France sarà quindi la prima grande gara a tappe a partire, secondo l'UCI, e si svolgerà tre il 29 agosto, con partenza da Nizza, ed il 20 settembre quando la carovana giungerà sugli Champs Elysées. Da stabilire le date della Vuelta de España e delle grandi classiche, compresa la Milano-Sanremo.Ovviamente di grande importanza per Giovinazzo è la tappa che condurrà dalla nostra cittadina a Vieste e per questo abbiamo avuto una breve chiacchierata telefonica col Sindaco,, il quale ha invitato ad essere cauti. «È evidente che le nostre priorità in questo momento sono ben altre. Tuttavia mi piace sottolineare come vi siano continui contatti da parte nostra con RCS - ha commentato - per capire che strada intraprendere. Invito tutti alla cautela, nella prossime settimane sicuramente ne sapremo di più, ferme restando le importanti indicazioni dell'Unione Ciclistica Internazionale. Ad ogni buon conto, qualsiasi sia la decisione presa dalle autorità e dai comitati scientifici, ci faremo trovare pronti».