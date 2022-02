La Byre ferma la marcia dell'Emmebi Futsal: a Ruvo è 3-0

Si ferma a Ruvo di Puglia, sul rettangolo della Byre, la mini striscia positiva dell'che contro la terza in classifica del girone A di serie C2 soccombe con un secco: i biancoverdi del tecnico, alla quinta sconfitta stagionale, vengono così superati dal Cus Foggia. Ora sono quinti.Nel quindicesimo turno, gli ospiti partono col pressing alto mettendo in difficoltà l'impostazione ruvese. Il primo tempo si gioca prevalentemente a centrocampo con le squadre che si alternano a condurre il gioco e si affidano più alle conclusioni da fuori, non trovando mai il bersaglio grosso. Ignomiriello ha l'occasione più ghiotta per il Giovinazzo, ma è bravo il portiere di casa a respingere, mentre De Liso è monumentale nell'ultima occasione del primo tempo mantenendo lo 0-0.Nella seconda frazione i giovinazzesi forse traditi dalla stanchezza, dopo un ottimo primo tempo, lasciano più campo alla Byre Ruvo. I locali cominciano a salire e a girare bene, diventando padroni del match dopo l'1-0. I tentativi di pareggio biancoverde ci sono, ma Grosso e Marzella (Giosafat) sparano fuori invece Bavaro fa tremare il palo, mentre i padroni di casa raddoppiano e piegano le gambe all'Emmebi. Prima del triplice fischio arriva il 3-0 che chiude definitivamente la gara.Primo tempo cuore e quantità per gli uomini del presidente, calati in lucidità e fiato nella ripresa che tornano a casa a mani vuote e scivolano in quinta fila, mantenendo comunque un posto in zona play-off. Per il prossimo turno, sabato 26 febbraio alle ore 16.00, ci sarà la sfida contro l'