L’Iris riaccende i motori con la "Armonia D’Abruzzo Cup"

Riparte la stagione sportiva per la, presente al torneo internazionale per clubprevisto il 9 e 10 settembre.L'evento, giunto alla terza edizione ed organizzato dalla Armonia D'Abruzzo di Chieti vedrà come teatro prescelto il Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" di Pescara.In casa Iris i tecnici accompagnatoriportano in terra abruzzese la barlettana(classe 2011) per la categoria Allieve, mentre per quel che concerne la categoria Junior il sodalizio presieduto dasarà rappresentato dalla molfettese(classe 2007).Entrambe le ginnaste testeranno i nuovi esercizi in previsione dell'inizio dei campionati regionali individuali previsti nei prossimi mesi.