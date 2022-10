L'Emmebi Futsal delude, al PalaPansini passa il Poggiorsini

Il gol di Deserio non basta, se l'non gioca da. È questa la lezione che (anche) il Poggiorsini impartisce alla squadra giovinazzese, punendola con unche complica non poco l'avvio in campionato e che condanna i biancoverdi al secondo rovescio consecutivo, il primo sul parquet di casa.Nel secondo turno del girone A di serie C2, la partenza è in salita per i ragazzi di misterche, pronti via, sono già costretti ad inseguire il vantaggio ospite (0-1) nato da una grave disattenzione difensiva. Ma pian piano i giovinazzesi diventano i padroni del campo, costruiscono buone trame di gioco, filtrano più volte con il gol, subiscono poco o quasi nulla e finalmente riequilibrano la partita grazie al centro di, appostato al centro dell'area di rigore. 1-1 all'intervallo.Il secondo tempo non ha un padrone e già si vede dai primi minuti. Numerosi sono i capovolgimenti di fronte e occasioni che si sprecano da una parte e dall'altra. Più vicino al gol ci va l'che, però, pecca di cattiveria agonistica negli ultimissimi metri. I locali tentano la carta del power play per centrare la prima vittoria stagionale e cancellare Foggia, ma la palla non entra. Poi, a due minuti dal termine, arriva la beffa del vantaggio ospite. Finisce, un'occasione persa.Il club del presidente, dunque, resta ancora all'asciutto, dopo due partite, in compagnia di altre quattro squadre sul fondo della classifica e con uno degli attacchi meno prolifici del girone: due reti segnate in altrettante gare. Nel prossimo turno, sabato 29 ottobre alle ore 16.00, sfida sul rettangolo della