L'Altamura frena la corsa dell'Academy Giovinazzo: finisce 6-6

L'non riesce a centrare il quinto successo di fila e ad Altamura deve accontentarsi di unche i padroni di casa, sotto di due reti nel finale, meritano in pieno. Resta un pizzico di rammarico perché i biancoverdi, in vantaggio 4-5 e dopo 4-6, scivolano adalle battistrada Boemondo C5 e Cassano C5.Nel ventesimo turno del girone A di serie C2, la formazione del tecnicomanca l'approccio al match e va subito in difficoltà contro una squadra, quella di casa, solida e pimpante che passa in vantaggio al primo affondo, 1-0.pareggia subito i conti (1-1), ma l'Altamura C5 si scuote, si riporta in avanti nel punteggio (2-1) e poi allunga: 3-1. Sembra un colpo da ko, ma gli ospiti non si scompongono e prima dell'intervallo riducono il divario con. Al 30' è 3-2.Al rientro, l'Academy Giovinazzo accusa ancora problemi e, dopo soli trenta secondi, subisce il poker dei padroni di casa, 4-2. I biancoverdi, però, non accusano il colpo e consi riportano ufficialmente in gara, 4-3. Il gol del 4-4 lo segna, doppietta per lui, poi gli ospiti trovano la forza e l'orgoglio per lanciarsi all'assalto e conarrivano fino al 6-4. Sembra fatta, ma l'Altamura non molla e negli ultimi quattro minuti impatta la sfida. Unsacrosanto.Il sodalizio didunque, non riesce a sfoderare la manita, ma si accontenta del sesto risultato utile di fila e del terzo pareggio stagionale, che, però, frena i biancoverdi nella corsa al vertice. Sabato 23 marzo si torna in casa, al PalaPansini, per la sifda casalinga con l'. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.