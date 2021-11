Iris in gara al campionato nazionale Specialità Gold

Tutto pronto in casaper prender parte al campionato nazionale di Specialità Gold, previsto da oggi al 7 novembre al Palasport Paternesi di Foligno.In terra umbra, evento organizzato dalla Fulginium, saranno presenti oltre 350 atlete provenienti da tutta Italia, categorie Junior e Senior, che hanno superato le fasi di qualificazione regionale (campionesse regionali) e di Zona Tecnica. Iris subito in gara domattina, 5 novembre, quando in pedana scenderà(Bitonto) tra le Junior 1 per la fase di qualificazione alla fune.Nel pomeriggio poi prevista la qualificazione al nastro. In serata spazio alla coppia(Bitonto) e(Bitonto) per l'esercizio palla/nastro. Sabato 6 novembre, al mattino, spazio alle Junior 2-3 con(Bisceglie) in gara per le qualificazioni alle fune. Domenica 7 novembretorna in gara tra le Senior per le qualificazioni alla palla. Ad accompagnare il quartetto pugliese sarà il tecnicoAlle finale del campionato accederanno le prime otto ginnaste classificate nella fase di qualificazione per attrezzo e fascia d'età. Stesso discorso valido per le gare di coppia.