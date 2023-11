Iris, Cassano e Caporusso si misurano con le migliori Allieve d’Italia

Sarà il Palazzetto dello Sport di Cervia in via Pinarella ad ospitare, dal 1° al 3 dicembre, la finale nazionale del, organizzata dalla SSD Cervia Ginnastica e Sport.Le due portacolori Iris in partenza per questo appuntamento saranno la capurseseo e la barlettanaentrambe classe 2011 e qualificatesi per la fase nazionale grazie alle buone prestazioni sfoderate nella precedente prova di Zona Tecnica.Le ginnaste, accompagnate dai tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, si confronteranno con le migliori ginnaste appartenenti alla categoria Allieve del panorama nazionale pronte a contendersi il titolo italiano per l'anno sportivo in corso.