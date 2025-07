Giovinazzo-Paesi Bassi in bicicletta: sabato la partenza della "VIA Race Chapter II"

Si chiamala singolare gara internazionale di ultracycling su strada che partirà da Giovinazzo sabato prossimo, 26 luglio, alle ore 8.00, da piazza Vittorio Emanuele II. La manifestazione, patrocinata dalComune di Giovinazzo, nasce dalla volontà di offrire ai partecipanti un'esperienza unica fondata su competizione, avventura e scoperte culturali.L'anno scorso, nell'edizione 2024, "VIA Race Chapter" I ha seguito le orme del generale cartaginese Annibale che nel 218 a. C. guidò il suo esercito dalla penisola iberica fino in Italia, a Giovinazzo. Nell'edizione di quest'anno, dedicata a Germanico (Germanicus, generale romano), i partecipanti partiranno esattamente da dove il primo capitolo si è chiuso, cioè da Giovinazzo, e seguiranno le tracce di Germanico fino ad Amerongen nei Paesi Bassi.La "VIA Race" si fonda su tre valori fondamentali: la competizione ( una vera gara contro se stessi e contro il tempo insieme ad alcuni tra i migliori ultracyclist del mondo; l'avventura (un viaggio attraverso paesi , territori e confini poco battuti, vivendo la storia in sella alla propria bicicletta);la comunità (perché anche se la gara è unsupported , nessun ciclista è mai davvero solo. Il percorso è fatto di condivisione, aiuto reciproco e amicizie che nascono lungo la strada).«Grande ammirazione per chi, coniugando sport e passione, riesce a vivere avventure così fantastiche - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Giovinazzo, Vincenza Serrone - Siamo contenti di ospitare questi atleti provenienti da tutti i Paesi del mondo, l'incontro e lo scambio culturale sono sempre forieri di bellezza e crescita. Pertanto, come Comune, auguriamo buona strada a tutti i partecipanti. L'auspicio è che il loro lunghissimo e faticosissimo percorso fino ai Paesi Bassi si porti dietro anche il ricordo della bellezza della nostra città».