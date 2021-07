Gara nazionale lance a 10 remi: Giovinazzo è quinta a Taranto

È certamente un anno zero, quello che sta affrontando lLa pandemia e l'interruzione prolungata degli allenamenti hanno reso necessario una sorta di azzeramento dei programmi e la ripartenza sta avvenendo facendo affidamento ad un gruppo di giovani.Domenica 4 luglio si è svolta la secondanelle acque di Taranto sotto l'egida dellaI ragazzi del dshanno ottenuto un quinto posto incoraggiante, che migliora nettamente l'ottava posizione di Termoli.A vincere la regata è stata l'imbarcazione della, che ha preceduto l'INI Molfetta ed i cugini del Palio di Taranto.In campo femminile, la "Massimo Cervone" non ha partecipato, ancora in rodaggio il nuovissimo gruppo delle ragazze che tenteranno di tornare in carreggiata nelle prossime occasioni. Tra le donne il successo è andato ache ha preceduto Magna Grecia e Palio di Taranto.Queste gare daranno poi accesso alle fasi nazionali che si svolgeranno nuovamente nel capoluogo ionico in settembre. Prossimo appuntamento fissato per domenica 11 luglio a Vasto.Intanto si è già messa in moto la macchina organizzativa del sodalizio guidato da, che la prima domenica di agosto ospiterà invece in Cala Porto a Giovinazzo l'unica tappa di quest'anno delsotto l'egida del CSI, che coinciderà con l'assegnazione dellaAppuntamento attesissimo, come di consueto dalle nostre parti, che porterà nuovamente una competizione affascinante nel porticciolo giovinazzese, dopo un 2020 fatto di rinunce, silenzi e assenza di gare.