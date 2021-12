Esperienza positiva per l'Iris alla finale nazionale di Insieme Gold

Una esperienza positiva che fortifica il gruppo che contava ben quattro esordienti in gara. Questo il resoconto in casaal termine del 2° campionato nazionale di Insieme Gold, disputato a Caorle lo scorso 11 dicembre.La giornata prevedeva le finali delle squadre Allieve, Giovanili e Open. Undicesimo posto finale per la compagine Allieve dellformata daIl team pugliese ha chiuso con il punteggio complessivo dimancando la finale a cui hanno avuto accesso le prime otto in classifica al termine della fase di qualificazione. Un approccio importante per le giovani ginnaste guidate dai tecnici accompagnatoriUn momento di crescita e di ulteriore verifica per ripartire di slancio con alle spalle una finale nazionale vissuta comunque da protagoniste.